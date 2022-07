Esta fue la marca que hizo regrabar comercial a Danna Paola porque estaba “subida de peso”

La actriz cantante Danna Pola se ha mantenido en medio del ojo público siendo su figura el tema principal. Debido a ellos, algunos fans se dieron a la tarea de investigar cual había sido la marca que hizo que la artista regrabara un comercial porque se veía “gorda” y por supuesto las reacciones en redes sociales no se hicieron esperar.

Hace unos meses en una entrevista con Yordi Rosado, fue donde la actriz reveló que los primeros ataques que recibió de las marcas con las que trabajó, fue con respecto a su apariencia física, ya que le hicieron el comentario sobre supuestos kilos demás que tenía en aquel momento.

A lo que contó en aquella entrevista, fue cuando ella tenía entre 19 y 20 años cuando trabajó con una marca de tintes para cabello a la cual no le gustó cómo lucía el comercial promocional y fue necesario grabarlo otra vez.

¿La razón de esto? Según la marca la intérprete de “Calla tu” se veía “gorda”. Esto a palabras de su representante.

“Me llamó mi manager y me dijo ‘No sé cómo decirte esto pero tenemos que regrabar el comercial, porque dicen que te ves gorda''', dijo Danna.

Entonces ¿cuál fue la marca de tintes?

Los internautas se encargaron de hacer sus investigaciones y arrojaron que esta marca había sido L’oreal, ya que es la única compañía con la que Danna Paola ha trabajado con tintes de cabello. Además que concuerda la edad que menciona la artista en la entrevista con la que se supone tiene en ese comercial.

En redes sociales también se había revelado el nombre de Head and Shoulders, pero la compañía aclaró que esa campaña con la actriz había sido más reciente, por lo cual la edad no coincide y esta marca a contrato para promocionar un shampoo, no un tinte.

L'oreal fue responsable

La también cantante platicó a Yordi que en ese momento sufrió una gran depresión a causa de ese comentario, ya que se le comenzaron a generar inseguridades respecto a su aspecto físico que ella no tenía. Y agregó que la firma no solo dañó su salud mental, sino que también le arruinaron el cabello ya que se lo pintaron en al menos siete ocasiones.

La reacción por parte de sus fanáticos fue totalmente de molestia, ya que en las últimas semanas la salud de Danna los ha mantenido en vilo, ya que aseguran que bajó de peso abruptamente. "Nunca más le compraré a L'oreal", "Hay que hacer algo contra la marca", fueron algunos de los comentarios.

