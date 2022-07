Aseguran que Danna Paola sufre de trastornos alimenticios

Ciudad de México.- Luego de su aparición en los Premios Juventud, Danna Paola ha desatado los comentarios en redes sociales por su apariencia física.

Los usuarios no se quedaron callados y se han pronunciado preocupados por la salud de la cantante, a la que dijeron, se le marcan los huesos del pecho.

La noticia más preocupante surgió luego de que la revista TV Notas revelara que dos de los colaboradores de la artista aseguraran que es víctima de trastornos alimenticios, los cuales la han hecho perder 15 kilos en menos de un año.

Preocupa estado de salud de Danna Paola

“Es muy preocupante su estado de salud, ella dice que está bien, pero su imagen física dice todo lo contrario, se le marcan los huesos; hace una semana se pesó y está en 47 kilos, siendo que el año pasado pesaba 61, estaba en su peso ideal porque ella mide 1.60; y ahora si se dan cuenta ha perdido masa muscular, ya no tiene busto, ni pompa, y no es crítica, ella es muy linda, pero no puede perder más peso, está poniendo en riesgo su salud”, dijo una de las fuentes a la publicación.

De la misma manera, esta persona afirmó que los problemas de salud de la intérprete vienen desde su participación en una exitosa serie de la plataforma Netflix. “Danna es muy insegura de su cuerpo porque desafortunadamente ha sufrido críticas públicamente. Cuando estuvo en la serie española Élite la traumaron mucho con su peso, y la han perjudicado hasta psicológicamente”.

Lo peor del caso, es que presuntamente Danna ya resiente los estragos de su padecimiento en público. “El 21 de julio que se presentó en los Premios Juventud, sufrió varios mareos, según ella, justificando que era por el ajetreo del viaje, pero es mentira. Mientras ensayaba su número musical, sufrió el primer mareo; después mientras esperaba para salir a la alfombra, se volvió a marear, incluso le acercaron agua porque se veía muy pálida”.

Aseguran que está enferma

Y añadió: “Danna está enferma; nosotros que estamos cerca de ella, hemos escuchado cómo vomita después de comer o de repente realiza dietas extremas que la han hecho desmayarse un par de ocasiones; a veces come solo una manzana y lechuga. Su pérdida de peso no se debe a ejercicio ni a una dieta sana, por eso se ve flaca, pero no saludable. Lo más triste es ver que la gente que está a su alrededor no ha hecho nada […] Anteriormente ya se ha hecho arreglitos físicos, pero ahora es diferente”.

Fotos: Agencia México

Sobre los presuntos cambios que se hizo la también actriz, la fuente dijo: “Hace un año se modificó el rostro, fue muy evidente, se afinó la cara, le operaron la quijada, le retocaron la nariz y hasta pareciera que se cambió las carillas de los dientes por otras más grandes; incluso desde hace unos meses, sus seguidores comenzaron a preguntar: ‘¿Qué se hizo?’, le ha cambiado el rostro, pero lo de ahora es más una enfermedad, por eso es preocupante”.

Finalmente, la persona allegada a Danna confesó que no pueden hablar de este tema con la artista porque se molesta, por lo que esperan que no sea demasiado tarde cuando se dé cuenta de su problema.

“A ella le molesta mucho cualquier tipo de comentario con respecto a su físico; siempre ha sufrido bullying al respecto, que si está pasada, que si ahora está muy delgada; por eso no nos atrevemos a decirle que debe atenderse, sabemos que ella negará todo diciendo que está perfecta y así quiere estar. […] Es muy triste, porque es una chica superlinda, trabajadora, a todos nos trata de maravilla; nosotros la queremos mucho y tiene millones de seguidores que la adoran. No es por nada, pero está en su mejor momento a nivel profesional, justo por eso doy esta información, no por dañarla, sino todo lo contrario, la queremos ver bien. Creo que Danna está pidiendo ayuda a gritos y queremos ayudarla”, remató.