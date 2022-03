Esta es la razón por la que Irina Baeva está "triste"

CIUDAD DE MÉXICO.- Irina Baeva es una de las actrices que más fama ha tenido en los últimos años gracias a los distintos trabajos televisivos que ha realizado, su belleza y carisma han logrado conquistar el cariño del público.

Además la actriz de origen ruso mantiene una de las relaciones más estables con el actor, Gabriel Soto con quien llegó a estar en fuerte polémica, porque supuestamente habría sido la "tercera en discordia" en el matrimonio que mantenía con Geraldine Bazán.

Fue por medio de su cuenta de Instagram que Irina dio a conocer que su participación en la telenovela Amor Divido, con su pesonaje de Deborah habría llegado a su fin, hasta el momento se desconoce cual sería el desenlace de este personaje, pero la actriz finalizó el proyecto.

En la grabación se pudo ver que Baeva reveló sentirse un poco triste de haber terminado la telenovela, sobre todo porque habría sido un personaje del cual aprendió mucho y además tuvo la oportunidad de trabajar directamente con su futuro esposo.

Siempre es triste terminar un proyecto despedirte del personaje, de todo el equipo de producción, pero sin duda muy feliz y agradecida y felis por @amordividido y Debra" reveló la actriz.

Irina agregó que ya hace aproximadamente un mes que habría hecho la grabación del final de su personaje, pero que aun así tenía llamados pendientes con los que tuvo que cumplir, antes de dar por finalizado dicho proyecto.

En el video también aparece Gabriel Soto apoyandola, mientras que Irina invitó a sus seguidores a que no se perdieran ningún capítulo, porque dejó en claro que vienen muchas sorpresas que ofrecerá el personaje antes de su partida.

Seguramente sus seguidores enviaron sus reacciones y es que generalmente son los que se encargan de enviar sus muestras de cariño y de apoyo a la artista, que constantemente comparte su vida personal y profesional en redes sociales.

Irina Baeva quiere ser mexicana

La actriz busca naciolizarse como mexicana y es que ya tiene diez años que ha vivido dentro del país, uno de sus planes poder iniciar este trámite, por lo menos así lo hizo saber frente a los medios de comunicación que llegaron a entrevistarla en su llegada al aeropuerto.

"Realmente ya lo puedo hacer, por cuestión de mis papeles, ya llevo prácticamente 10 años en México, ahorita en junio, creo en julio ya van a ser 10 años, me encantaría la verdad, porque finalmente México es mi primera/segunda casa, mi primero/segundo hogar, entonces me encanta, me encantaría ser mexicana," reveló.