Irina Baeva quiere ser mexicana

Ciudad de México.- La actriz Irina Baeva reveló que quiere nacionalizarse como mexicana después de cumplir una década en el país, por lo que considera un pronto trámite.

En la entrevista que dio a la prensa en su llegada al aeropuerto de CDMX, baeva expresó sus intenciones de convertirse en mexicana, además de hablar sobre sus familiares en Rusia ante la guerra que mantiene con Ucrania.

“Mi familia está bien, yo estoy en constante comunicación con ellos, todo está tranquilo, ellos están bien, nos estamos mensajeando todos los días, todo el día estamos hablando, obviamente con la diferencia de horarios y todo, pero hasta ahorita todo está tranquilo”, explicó la prometida de Gabriel Soto.

¿Irina Baeva será mexicana?

Ante los cuestionamientos sobre si quisiera tener la nacionalidad mexicana, debido a la situación de su país natal, Irina respondió:

Realmente ya lo puedo hacer, por cuestión de mis papeles, ya llevo prácticamente 10 años en México, ahorita en junio, creo en julio ya van a ser 10 años, me encantaría la verdad, porque finalmente México es mi primera/segunda casa, mi primero/segundo hogar, entonces me encanta, me encantaría ser mexicana, la cuestión es justamente por cuestiones del tiempo, más que nada, ya sabes como son las grabaciones, entre viaje y viaje, uno duerme tres horas, o sea…”

En relación a la guerra, en días pasados Baeva confesó que prefería guardar silencio sobre el tema, debido a que aún conserva la nacionalidad rusa y gran parte de su familia reside en aquel país.

“Miren chicos, la verdad en cuanto a esos temas, a mí no me corresponde hablar de temas políticos, sé que son temas importantes y todos tenemos una opinión al respecto, en esta ocasión yo me guardaré la mía”, dijo a los medios en esa ocasión.