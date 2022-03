Esta es la razón por la que Christian Nodal es tendencia en redes sociales

CIUDAD DE MÉXICO.- En las últimas semans Christian Nodal no ha dejado de estar envuelto en distintas polémicas, desde su rompimiento con Belinda y después de distintos conciertos a los que no ha asistido o ha llegado tarde.

Aunque el cantante sonorense se ha convertido en uno de los más importantes de la música Regional Mexicana, eso no lo ha salvado a estar en polémicas, sobre todo en su carrera profesional.

Desde hace unas horas el intérprete de “No te contaron mal” se encuentra en tendencia en Twitter, debido a que todos sus fanáticos de Medellín los dejó “plantados” al no presentarse en su concierto.

Las puertas abriran a las 4 de la tarde, a pesar de que hubos unos djs, salieron distintos artistas como la Banda MS, pero eran las 2:20 y Christian Nodal no se presentó, lo que causó molestia entre todos sus asistentes.

En los distintos videos que se compartieron en Twitter se pudo ver como algunos de sus fanáticos lanzaron sus sillas que había en la zona de los palcos, y algunas peleas y discusiones entre los que se encontraban el lugar, por su descontento ante lo sucedido.

La gente enojada, peleando, mojada esperando a un supuesto artista como cristian nodal @elnodal y pagaron palcos caros para ver a Jessi Uribe literal, mal por los empresarios qué sabían qué no venía y no avisaron, le fallaron a sus fans, grave. #NODAL #nodalmedellin pic.twitter.com/JRx68wYjCc

Algunos de sus seguidores se quejaron porque llegaron a estar más de 5 horas en la lluvia, y soportar algunas incomodidades, debido a que Christian Nodal no asistió y pidio disculpar por medio de sus redes sociales.



En el día de hoy me es imposible estar ahí para cantarles, el día de hoy he estado intentando de llegar a ‘Medallo’ (Medellín) de todas las maneras posibles y no me he podido. Tomé dos aviones diferentes, hubo fallas técnicas y el clima no estuvo a nuestro favor. Espero comprendan que esto se salió de nuestras manos”,comentó en el video.