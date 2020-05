Esposa de Yoshio pide permiso para hacer videollamada y saber de él

La esposa del cantante Yoshio, Marcela Hernández, ha solicitado un permiso para realizar una videollamada que le permita ver a su pareja.

El intérprete de "Reina de corazones" fue internado en el hospital Xoco la semana pasada por sospecha de Covid-19 y por la naturaleza de la enfermedad está prohibido que sea visitado.

"Estoy gestionando que me den la posibilidad de tener una video llamada con él para que yo lo pueda ver. Tiene que ser los médicos que están adentro o los enfermeros que están en esa área porque nadie más puede acceder", dijo a EL UNIVERSAL.

Marcela, quien diera negativo al igual que sus hijos a la prueba de Covid-19, está agradecida con los médicos que están trabajando durante esta pandemia y sobre todo con la doctora Liliana Sánchez de Medicina Interna de dicho nosocomio, donde está su esposo.

"El trabajo que están haciendo es increíble, yo les reconozco el trabajo que hacen con mi esposo en específico, están dejando todo, no tienen turnos, a veces comen, a veces no. La doctora ayer pudo ir un rato a su casa y me hizo el favor de hacerme una videollamada para darme el parte médico y no hay nada más que agradecer porque están dejando todo su familia, su tiempo, su seguridad, todo", comentó.

Marcela señala que desde el inicio han tenido medidas de seguridad que siguen manteniendo como no salir a la calle y desinfectar todo.

Sobre el estado de salud de Yoshio mencionó que sigue siendo el mismo.

"Todos los días tengo información, sigue igual, su estado es crítico, es grave, sigue en cuidado en terapia intensiva, muy muy grave, hasta ahorita no hay otro reporte".