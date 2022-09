Esposa de Sergio Mayer revela problemas en su matrimonio

MÉXICO.- Las polémicas para el actor Sergio Mayer aún no acaban, pues su familia volvió a acaparar los reflectores. Issabela Camil, su esposa, reveló que están teniendo problemas en su matrimonio.

La actriz comentó a medios de comunicación que está discutiendo últimamente con Mayer debido a que prepara un reality show en el cual expondrá sus actividades familiares.

Me cuesta mucho, la verdad. Hemos tenido muchos roces, muchas discusiones, muchos gritos en casa porque nosotras tres (hijas) estamos un poco renuentes a todo esto”, contó Camil a medios de comunicación.

La también modelo aclaró que pese a estar en desacuerdo con el proyecto del expolítico, lo apoya porque son una familia.

Es un proyecto familiar y de repente hay que no nada más tomar en cuenta lo que uno quiere; no me ha convencido nada”, añadió riendo.