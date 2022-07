Esposa de Drake Bell afirma que fan se obsesionó con ella, tras acusarlo de abuso

Janet Von Schmeling, esposa del cantante Drake Bell, narró la experiencia que vivió después de que a mediados del año pasado el artista fuera sentenciado a dos años de libertad condicional y 200 horas de servicio comunitario, después de que una fan menor de edad lo acusará e abuso sexual.

En entrevista para el programa Ventaneando, Von Schmeling aseguró que no solo Drake la pasó mal con la seguidora de su pareja, pues la adolescente decidió buscarla a ella para incomodarla con todo el tema en cuestión.

Después de toda la investigación descubrimos que también estaba obsesionada conmigo, y me tomaba fotos y me escribía. Es una fan que realmente amaba a Drake y se inventó una fantasía en la cabeza. Sí, me escribió en Instagram en muchas ocasiones” relató Janet.

De la misma forma, la pareja del intérprete confesó que sí llegó a dudar de los señalamientos contra Drake y sufrió al pensar que tanto su vida sentimental como profesional estaban en riesgo.

Te puede interesar: Juez rechaza petición de Amber Heard sobre anulación del juicio ganado por Johnny Depp

“Es muy fácil distraerse en todo eso teniendo a cientos de personas diciéndote cosas ¿sabes?, y como dices, estaba embarazada, así que estaba emocional, hormonal, sensible, pero la duda vino de diferentes cosas, porque no solo se trataba de mi pareja y de mi mejor amigo, sino también de mi socio de trabajo por más de 6 años, porque yo me involucro en la distribución de su música y las fans, así que no solo me preocupaba que iba a perder a mi esposo”, explicó.

Fortaleza para la relación

Por su parte, Drake Bell aseguró que más allá de la mala experiencia que vivió, este incidente hizo más fuerte su relación con Janet. “Siento que esto fortaleció nuestro matrimonio y nuestra relación, pero sí fue muy duro, sobre todo porque estaba embarazada, y creo que lo que hemos pasado me demostró que lo más importante en la vida realmente es ser papá y ser esposo… y tener esta familia”.

Conjuntamente, el cantante aclaró tras declararse culpable de tener conversaciones de coqueteo con una menor de edad, solo fue castigado con 2 años de libertad condicional y servicio comunitario.

Te puede interesar: Intentan vender manuscrito robado de ''Hotel California''

“Sí, ya se va a acabar… solo significa que debo pasar lista con un oficial y decirle que vivo en el mismo lugar y que me está yendo bien. 200 horas con las cuales ya casi acabo y honestamente fue una buena experiencia porque trabajé en un banco de comida empacando comida y repartiéndola a gente necesitada de la comunidad”, explicó.

Finalmente, Drake confesó que desea volver a retomar su carrera artística por lo que en breve presentará nueva música además de producir y actuar en una película.