Juez rechaza petición de Amber Heard sobre anulación del juicio ganado por Johnny Depp

Ciudad de México.- La actriz Amber Heard sigue entre malas noticias tras la pérdida del juicio contra su ex esposo Johnny Depp, debido a que la actriz perdió lo que pudo haber sido su mejor argumento para un nuevo juicio, de acuerdo a TMZ.

Según el portal, el juez rechazó la petición de la actriz donde aseguraba que uno de los integrantes del jurado habría cometido fraude.

El equipo de Amber presentó documentos para señalar que uno de los miembros habría tomado citación de su padre, que compartía el mismo nombre y se habría empalado de forma fraudulenta.

No hubo fraude

Aunque, las autoridades habrían confirmado que el padre y el hijo vivían juntos, por lo que el juez no lo aceptó, además de dictaminar que no hubo fraudo debido a que la citación no incluía fecha de nacimiento.

Pese a que por el momento no se ha aclarado si el hijo tiene en su nombre alguna distinción al de su padre, el juez señaló que no hubo fraude y apuntó que tanto el padre o el hijo podrían haberse presentado para el servicio del jurado.

Por si esto fuera poco, TMZ refiere que el juez dijo que la moción de la artista pudo haberse hecho mucho antes, pero la única razón por la que lo está haciendo ahora es porque perdió el caso.

La indemnización

Como se recordará, Amber también argumentó que la indemnización por daños compensatorios de 10 millones de dólares que tendrá que pagar a Depp es excesiva, por lo que esto también pudo llevar al juez a desestimar la acusación de la actriz.

De esta forma, aunque la intérprete todavía puede apelar el caso, con esta decisión del juez sus posibilidades de ganar son escasas o casi nulas.