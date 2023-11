Esmeralda Pimentel se sincera sobre sus adicciones

Ciudad de México.- Esmeralda Pimentel abordó aspectos íntimos de su vida, durante su participación en el podcast "El rincón de los errores", conducido por Marimar Vega y Efrén Martínez.

En la entrevista, Pimentel reveló por primera vez los desafíos que enfrentó durante una fase marcada por problemas de adicción, originados por dificultades económicas y una relación codependiente.

La actriz compartió abiertamente sobre esa etapa oscura de su vida, mencionando: “He pasado por momentos muy luminosos y por otros bien darks, las drogas, intentar suicidarme, el abuso, también he recibido muchísimo amor. Me considero una persona sumamente afortunada, pero creo que la respuesta es aprender a pedir ayuda”.

Esmeralda Pimentel dice que pasó por un oscuro momento.

Consumo de sustancias tóxicas

Respecto al consumo de sustancias tóxicas, Pimentel describió cómo se vio envuelta en esa delicada situación.

La época en la que contacté con las drogas, con las adicciones, porque fue una época muy oscura. Hubo un momento en el que me quedé en ceros económicamente, estaba muy mal, sumida en mucha oscuridad, en una relación muy tóxica también”, declaró la actriz.

La problemática fue agravándose y afectando diversas áreas de su vida, incluida la profesional.

“Lo dejé porque ya no había dinero, porque ya me estaba afectando mucho, ya no podía grabar, por ejemplo. Sí, también soy muy tajante o todo o nada, ni siquiera fue gradual, después de esa ceremonia ya no volví a tocar las drogas”, explicó.

Dejar las drogas

La decisión de dejar las drogas surgió tras una sesión terapéutica, donde un terapeuta cuestionó la necesidad de Pimentel de consumirlas.

“Hubo un terapeuta que me dijo: ‘¿Cuál es tu necesidad de las drogas?’ y yo le dije: ‘Quiero conectar y sentir’. Él me dijo: ‘¿Quieres conectar con lo divino? Ven a mi casa tal día y vamos a hacer una ceremonia de tambor’”.

Fotos: Agencia México

La actriz compartió cómo esa ceremonia de tambor marcó un cambio significativo en su vida.

“Durante toda la noche, únicamente en los descansos tomabas café y agua. Gracias a esa ceremonia de tambor, supe que yo tenía la posibilidad de sentir físicamente todo este tipo de sensaciones y de contactar con lo divino sin meterme nada. Empezó siendo de vamos a probar y de pronto sentía mucha libertad, mucha falsa libertad”, relató.

El recuerdo de su infancia

Además, Pimentel recordó su infancia y cómo fue crecer en un entorno tradicional como hija de una madre soltera.

“La recuerdo, bueno, hasta ahora, es una mujer defensora de sus hijos y de su tribu y nadie se atreve a meterse con nosotros, es muy luchadora”, añadió.

Sin embargo, la actriz también abordó la difícil relación que mantuvo con su madre durante años.

“La culpaba, la juzgaba y la señalaba, generé mucha separación, fui muy injusta con mi madre, estaba muy enojada, muy resentida, pero gracias a Dios ahorita estamos en un lugar maravilloso, pero me aterra dar vida a alguien. Fueron muchos años de todo tipo de terapias que le agradezco a mi mamá el amor tan grande de siempre ponerse en servicio para que su hija la perdonara”, puntualizó Esmeralda Pimentel.