Escritor defiende a Luis Miguel tras posible demanda de Aracely Arámbula

Ciudad de México.- Luis Miguel ha dado mucho de qué hablar con respecto a su paternidad tras el inicio de la segunda temporada de su bioserie, pero sobre todo después de que el abogado de Aracely Arámbula revelara que el cantante tiene más de un año sin pagar la manutención de los dos niños que procreó con la actriz.

Después de los señalamientos que han surgido contra “El Sol de México” asegurando que no es un buen padre pues nunca estuvo al pendiente de Michelle Salas y ahora tampoco está cerca de sus hijos menores, es que Juan Manuel Navarro, uno de los autores del libro “Oro de Rey”, sale en su defensa.

“Lo de Aracely, los hijos, a mí me consta, porque yo vi videos, vi fotos que no puedo poner aquí porque no tengo los derechos, Luis Miguel en un principio con sus hijos era un papá cualquiera”, expresó en escritor en entrevista para el programa Suelta la Sopa.

Posteriormente, Navarro contó una tierna anécdota de la forma en que el intérprete de “Cuando calienta el sol” trataba a sus hijos cuando eran pequeños.

“Yo vi una fiesta que le hizo, el primer año de Miguelito, le hizo una gran fiesta en su casa de Acapulco, yo vi a Luis Miguel rompiendo la piñata con el niño”, destacó.

A pesar de que “La Chule” es muy hermética para hablar del padre de sus hijos y de su rompimiento con él, es que ahora comienzan a revelarse algunos detalles de lo que sería LuisMi en su faceta como padre de dos niños.