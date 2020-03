Es vocalista de Grupo Yndio primer caso de Covid-19 en Tijuana

TIJUANA.- Luego de que autoridades dieran a conocer el primer caso de covid-19 en Tijuana, trascendió que se trataba de Hilde Lara, vocalista de Grupo Yndio, quien personalmente lo confirmó mediante un audio distribuido al público en el cual afirma sentirse bien de salud.

Apenas ayer se diagnosticó a su compañero de grupo, el bajista Audomaro Pérez, con coronavirus en el vecino estado de Sonora, donde fue internado en un hospital local, motivo por el cual Hilde Lara decidió realizarse una prueba del virus.

“Hoy mismo lo he sabido y pues es una situación muy difícil pero yo me siento mucho muy bien, bendito sea Dios. No tengo ningún síntoma”, narra en el audio.

Agregó que las autoridades de Baja California le han brindado la atención necesaria, y que le han indicado que serán 14 días los que pasará recluido en su hogar.

Aprovechó para invitar al resto de sus compañeros de grupo y los otros conjuntos que los acompañaron durante una gira por los estados norteamericanos de Arkansas y Chicago, a que se hagan la prueba de covid-19.

“¿Quién iba a saber que alguien era portador del virus? Tal vez nos contagió alguien del público. Es imposible saberlo”, declaró.

De momento, puntualizó, solo Audomaro Pérez e Hilde Lara han sido confirmados como portadores del virus.

Agradeció las muestras de apoyo tanto de parte de amigos y familiares, como de colegas y seguidores.