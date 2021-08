"Es una segunda oportunidad": madre de Belinda se recupera de Covid-19 

Hace unas semanas se confirmó que la madre de Belinda, Belinda Schüll Moreno, padecía Covid-19, al igual que su padre, Ignacio Peregrín Gutiérrez. Ambos fueron hospitalizados debido a que la enfermedad les causó bajos niveles de oxigenación; lo cual, se sabe, es uno de los síntomas más peligrosos.

El pasado 15 de agosto la madre de Belinda compartió en una historia de Instagram que lamentaba no haber podido festejar con ella el cumpleaños 29 de la intérprete.

“Hubiera dado lo que fuera por viajar contigo y estar juntas este día tan especial, lamentablemente no puedo por una dificultad de salud, pero superando este momento tan difícil celebraremos juntos. Te amo” escribió la madre de la cantante sobre la fotografía.

Finalmente recuperada

Hace apenas unas horas, Schüll dio a conocer a través de una publicación en su cuenta de Instagram que se encuentra recuperada de la enfermedad. La madre de la cantante acompañó la fotografía de un emotivo mensaje de agradecimiento:

“Hoy me despido del oxígeno, de las inyecciones, de los medicamentos.

Mi hoy es un renacer. En este nuevo comienzo amo la vida más que nunca, es una segunda oportunidad que la vida me regaló y sé que nunca me rendí. Gracias Dios por qué me diste la fuerza, para recuperarme y me diste tu luz compañía y protección”.

De inmediato, Schüll recibió cientos de comentarios de los fans de la cantante expresando alegría por su recuperación. No obstante, Belinda no ha respondido ante la publicación pues continúa, como Nodal, sin dar señales de vida en sus redes sociales.