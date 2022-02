"Es una maestra del engaño": Criss Angel habría advertido sobre Belinda a Christian Nodal

CIUDAD DE MÉXICO.- Desde la noche del sábado que el nombre de Belinda y Christian Nodal se volvieron tendencia en redes sociales, y es que la pareja anunció que su relación había llegado a su fin por mutuo acuerdo, aunque algunos medios de comunicación explicaron que la razón por la que terminaron es porque la española habría pedido a su exprometido 4 millones de dólares para saldar su cuenta con el SAT, cuando únicamente debía poco más de 500 mil USD.

Pese a este rumor, ninguno de los dos famosos han revelado más detalles sobre su ruptura y solamente se han dado a conocer más especulaciones sobre lo que pudo haber ocurrido para que los planes de boda quedaran cancelados.

Esta especulación surgió por el programa de Chisme No Like, donde los conductores comentaron esta versión que se volvió viral de manera inmediata: “Se dice que Belinda le rogó a su novio por el préstamo y la respuesta de Nodal fue que hablara con sus abogados. Lo malo vino cuando los representantes legales del cantante al investigar el caso se dieron cuenta de que Beli únicamente debía 500 mil dólares y no los 4 millones que decía”, explicó Elisa Beristain.

Por su parte, los seguidores de la pareja apodada como Nodeli creyeron que esta versión sí podría ser la oficial luego de que el artista sonorense compartiera varios mensajes en Twitter en los que admitió que se sentía muy decepcionado, pero que prefería no hablar del tema para que todos se 'queden con lo bonito' de su pasada relación con Belinda, ya que si habla más del tema la única persona afectada podría ser su exprometida.

Los mensajes del intérprete originario de Caborca se eliminaron de la red social, pero fueron recuperados por algunos usuarios y fanáticos del artista que no dejaron pasar la oportunidad de indagar más en los motivos por los que terminaron.

Mientras que la actriz española se limitó a compartir un texto de su madre, en el cual pide respeto por el aniversario luctuoso de su madre, es decir de la abuela materna de la famosa.

En medio de las especulaciones y la gran polémica que surgió a raíz de su ruptura, algunos internautas recordaron que Belinda tuvo una relación amorosa con el ilusionista Criss Angel en el 2017, pero en ese mismo año también terminaron. Tras finalizar su noviazgo, el mago estadounidense escribió algo que alertó a todos y que ahora parece una advertencia para cualquier futura pareja de Belinda.

No escuches a tu corazón, escucha tu voz interior. Debí haberla escuchado. El amor no llega con un precio, la honestidad siempre debe estar. Esa lección me costó millones que enriquecieron a una verdadera maestra del engaño”, dijo.

Una vez que este mensaje volvió a salir a la luz, los fanáticos de Christian Nodal mencionaron que su exnovia siempre tuvo una mala reputación en sus relaciones y que las palabras de Criss Angel deberían ser escuchadas, pues posiblemente la intérprete de "Luz sin gravedad" solo busque aprovecharse de sus novios.