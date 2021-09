"Es una falta de respeto para mi pareja": así reaccionó Cynthia Klitbo cuando le preguntaron por Rey Grupero

MÉXICO.- En exclusiva para el programa de TV Azteca Venga la alegría, Cynthia Klitbo habló de su romance con Juan Vidal y de sus planes para el futuro, pues aseguró que ya no quiere vivir en México.

Respecto a su noviazgo con el actor, Klitbo habló de nuevo de cómo empezó la relación. Ya en una entrevista con Gustavo Adolfo Infante había compartido que siempre han sido buenos amigos y que esta vez coincidieron en Perú por cuestiones de trabajo y fue en este lugar donde surgió el romance. "Estoy muy contenta, sí estoy clavada con Juan, bastante, porque tenemos muchos años de ser amigos, muchos años de gustarnos, pero el estaba emparejado o yo estaba emparejada y pues por fin ya estamos juntos y creo que las cosas siempre suceden por algo", comentó. También aseguró que está muy feliz en su relación porque ella y el actor tienen mucho en común y comparten momentos muy personales.

Ambosos viajan juntos constantemente y tienen planeado ir a República dominicana para finales de este mes. Ante la pregunta de si planea vivir en algún otro lugar que no sea México la actriz contestó muy convencida que sí, pues ha pensado en Perú como un lugar muy agradable para vivir.

"Me parece que es un lugar bonito para vivir, lo hemos hablado Juan y yo, y es mucho más tranquilo que México [...] y sí me quiero ir pero no sé a dónde", declaró en la entrevista.

Confesó que no se siente cómoda viviendo en su país natal por los problemas de violencia e inseguridad que se viven a diario, además de que se preocupa por el bienestar de su hija. "Me duele mucho mi país [...]. Vendría a México a trabajar pero yo ya no quiero vivir aquí por mi hija", afirmó.

Esto dijo de Rey Grupero

Después fue interrogada respecto a su opinión sobre las recientes declaraciones de su exnovio, Rey Grupero, quien habló muy bien de ella en una entrevista para De primera mano. El youtuber la describió como una mujer ejemplar que merecía toda la felicidad posible y le hizo un llamado a Vidal para que siempre la valorara y consintiera. Ante esto, Klitbo aseguró que no piensa volver a mencionar a su expareja pues lo considera inapropiado estando en una relación actualmente.

"No voy a hablar de mis exs porque creo que es una falta de respeto para mi pareja. Él sabe que yo lo estimo mucho y lo que tengamos que decirlo pues lo hablaremos entre nosotros", aseguró.

Finalmente, añadió que si no habló de él en su momento, no lo mencionaría ahora, cinco meses después y estando en una relación que la hace tan feliz.