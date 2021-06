“Es un debilucho”, Noel Gallagher, de Oasis, ataca al príncipe Harry y a Meghan Markle

REINO UNIDO. - Noel Gallagher, músico, compositor, cantante y guitarrista británico, miembro de la banda de rock irlandesa Oasis, reveló su opinión sobre la controversia que involucra al príncipe Harry y Meghan Markle con la Familia Real, llegando a decirse “identificado” con el príncipe William.



Es bien conocido que Gallagher no tiene buena relación con su hermano Liam, también miembro de Oasis, por lo que dijo “simpatizar” con el príncipe Guillermo por “tener que soportar los ataques innecesarios” del duque de Sussex.

En recientes declaraciones con el diario británico The Sun, Noel pronunció duras críticas hacia el hijo mejor del príncipe Carlos, pues lo calificó como “maldito debilucho” por haber “insultado públicamente a la Familia Real”, comentó Gallagher en referencia a las declaraciones que hicieron los duques de Sussex en entrevista con Oprah Winfrey.



Noel Gallagher dijo “sentir el dolor del príncipe Guillermo”



En la entrevista con The Sun, el líder de Oasis no ocultó sus opiniones sobre el duque de Sussex, y expresó sentir el dolor del príncipe Guillermo.



“Tiene un maldito hermano menor disparando a su maldita boca con una mi**da que es tan innecesaria. Me gustaría pensar que siempre fui el William”, expresó el músico británico.



Además, Gallagher no dudó en insultar al príncipe Harry por las declaraciones que hizo sobre la Casa Real e incluso por casarse con Meghan Markle:



El príncipe Harry es un típico copo de nieve woke, maldito idiota. Simplemente no estés insultando a tu familia porque no hay necesidad de hacerlo. Esto es lo que sucede cuándo te involucras con los estadounidenses. Tan simple como eso”, afirmó Noel.



La polémica que involucra a la Familia Real no ha pasado desapercibida por los medios ni por los artistas, menos por los hermanos Gallagher, quienes no desaprovechan oportunidad para atacarse en redes sociales, aunque por el momento, su hermano Liam, no ha respondido a la entrevista.