¡Es elle! Hijo de Chucky se declara persona no binaria

ESTADOS UNIDOS.- Desde hace algunos meses que los fans del pequeño muñeco diabólico se emocionaron al saber que el personaje de el hijo de Chuky tendrá su aparición en la nueva versión de "Child's Play", la cual será una continuación de la saga original de la franquicia.

Sin embargo, todos se impresionaron al saber que el personaje se reconoció como persona no binaria durante el primer episodio del show, donde el muñeco diabólico tiene una conversación con el protagonista de la serie, Jake, a quien le confiesa que tiene un hijo 'queer', de género fluido. Dicho esto, el joven le pregunta si está bien con eso y Chucky responde: "No soy un monstruo".

Esta declaración fue tomada una crítica a la gran discriminación que hay sobre la diversidad de género y se hizo de un modo bastante irónico, una característica base para este personaje. Además, su padre Chuky aceptó que su hij@ fuera elle y no definiera un sexo para clasificarse.

Aunque hubo seguidores que también pensaron que se trataba de una especia de broma de la metaficción, pues durante toda la saga de 'Chucky' se presentó a un personaje malvada y con alma de un asesino que ha matado por varias décadas, pero al tratar de su hij@, es capaz de aceptarle cómo es.

El nombre con el que piden que le llamen en Glenda, una combinación entre Glen y Glenda, este nombre es una referencia a la película de 2004, pero esta vez todo es diferente, pues Tiffany la trata como mujer y respeta sus decisiones, pero su padre lo considera un hombre y lo humilla por no definir su género. Y en la nueva entrega todo es distinto, y a pesar de que a su hijo no le gusta matar como lo hace su padre, éste lo respetará y acepta su decisión de ser una persona no binaria.

Cabe recordar que la confirmación sobre el personaje como género fluido y cómo Chucky está de acuerdo con él, rompe con las diferencias que se presentaron en el final de la película, ya que el muñeco asesino jamás quiso a Glen/Glenda, además el final de "El hijo de Chucky" se ve cómo las 'almas' del primogénito se separan y dan resultado a un niño (Glen) y a una niña (Glenda).

La nueva serie de Chucky se estrenó el pasado 12 de octubre a través de Syfi, donde cada martes se transmitirá un nuevo episodio. Por su parte, la primera temporada tendrá ocho episodios y como se mencionó anteriormente, la actriz Jennifer Tilly repite su papel de Tiffany Valentine-Ray en este nuevo proyecto que parece estar teniendo gran éxito entre los usuarios.