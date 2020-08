Es Orlando Bloom el más emocionado por ser padre

ESTADOS UNIDOS.- El actor de 43 años apareció en The Tonight Show el pasado martes y habló de como se están preparado él y Katty Perry para la llegada de la nueva integrante de su familia.

"Estoy muy emocionado de tener una daddy’s girl, espero que me ame igual que como yo la amo a ella. Pero ese sentimiento de daddy’s girl, ese amor, siento que ya está aquí", mencionó la estrella de Piratas del Caribe en el programa.

Durante la transmisión del programa, el conductor Jimmy Fallon, padre de dos niñas expresó que realmente es el mejor sentimiento del mundo, es amor a primera vista y ese amor nunca se va, va creciendo con el tiempo.

Aunque Bloom ya es un padre orgulloso de su hijo Flynn Bloom ,el cual comparte con su ex esposa Miranda Kerr, aseguró que no podría estar más emocionado de tener una hermanita, ya que aunque tiene un hermano de 2 años del nuevo matrimonio de Kerr, no es el mismo sentimiento que el de una hermanita.

Katy Perry también hablo de lo emocionado que esta Orlando en una entrevista en Mix 104.1’s Karson & Kennedy en la cual mencionó lo mismo que le dijo Bloom a Jimmy Fallon "Creo que está muy emocionado por tener una hija, por que ya saben, se dice que las niñas son 'daddy’s girl' y así será, ya veremos".

De este modo las celebridades hollywoodense han demostrado lo mucho que esperan la llegada de esta niña, con muchas ganas de conocerla por parte de ambos padres, con mucho amor para consentirla y amarla.