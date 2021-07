Erika Buenfil y Alejandra Ávalos: Enemigas por Luis Miguel

Ciudad de México.- Alejandra Ávalos asegura que Erika Buenfil siente una gran animadversión por ella, entre otras razones por el tema de Luis Miguel, y es que según Ávalos, Buenfil asegura que la historia de su relación con el intérprete de "Suave", es una mentira que Alejandra usa para generar polémica en los medios y a la pregunta directa sobre si tiene diferencias con la actriz, la cantante respondió.

''No, yo hacia ella no, pero ella hacia mí siempre las ha tenido entonces yo creo que por eso habla (...) yo creo que cada quien vivió lo que vivió en su momento, nos tocó a cada una tener una experiencia totalmente distinta'', Aclaró.

Y es que según Ávalos, ella jamás se ha querido aprovechar de la fama del cantante, por lo que no entiende el descontento de su colega.

Yo creo que son historias que cada quien puede contar de acuerdo a lo vivido y yo creo que no estamos aquí para inventarlo ¿no?, pero se ha vuelto de repente un interés mediático entonces a veces dicen ‘¿Y para qué hablas de Luis Miguel, eso que le importa a la gente?’ Y bueno ... le digo que si los medios de comunicación me lo están cuestionando yo creo que porque hay un interés y a lo mejor la gente tiene curiosidad, pero que no se preste a un malentendido que uno se quiere colgar de la fama del otro porque eso es una situación totalmente absurda que no tiene por lo pronto nada que ver conmigo

Aseguró.

Alejandra no tiene contacto con LuisMi

Por último Alejandra aceptó que hasta el momento no ha tenido contacto con El Sol de México, aunque asegura que de llegar a ocurrir, lo haría en total discreción, porque es un tema que solo les compete a ellos.

“No, todavía no, no he tenido oportunidad, yo creo que en algún momento si se da esa situación pues esto lo haremos yo creo que en privado ¿verdad?, no creo que salgamos a ningún lugar. Ahora él se encuentra en la ciudad de Acapulco, lo cual es más probable, pero no es esta en una situación físicamente adecuada porque sufrió una caída y al parecer se rompió el hombro”, concluyó.