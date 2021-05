Erika Buenfil sufre intento de extorsión

Ciudad de México.- La actriz Erika Buenfil reapareció en redes sociales para denunciar que sufrió un intento de extorsión a través de una llamada telefónica.

La llamada “Reina de TikTok” relató por medio de sus historias de Instagram la terrible experiencia que vivió este domingo mientras se encontraba en su domicilio.

“Pedí vía Twitter que alguien me ayudara. En ese momento estaba teniendo una extorsión vía telefónica. Me hicieron creer o me decían que había algunas personas afuera de mi casa que... En fin, muchas cosas que luego daré detalles. Me espanté mucho”, relató la artista de 57 años.

“Daban detalles específicos que me hicieron creer que era posible o a lo mejor era posible, no lo sé, porque en ese momento no quise ni asomar la cara”, añadió.

La actriz comentó que decidió recurrir a las redes sociales, y afortunadamente muchos de sus seguidores la ayudaron a enfrentar de la mejor manera esta situación.

“Se me cerró la cabeza y no sabía a quién acudir. Automáticamente contestó gente muy linda y me ayudaron. Estoy bien, ya se levantó la denuncia, que es lo que se debe de hacer, pero Nicolás (su hijo) y yo estamos bien”, dijo la artista prometiendo que en breve dará más detalles de esta mala experiencia.