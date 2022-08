Erika Buenfil sorprende con coreografía al estilo de Vaselina

CIUDAD DE MÉXICO.- Erika Buenfil es una de las actrices más populares de la televisión mexicana, aunque en los últimos años se ha destacado como ‘influencer’ en la plataforma de TikTok donde ha conseguido más de 14 millones de seguidores.

Sin embargo la artista gracias al apoyo que ha recibido por parte del público ha podido tener mucho trabajo de publicidad, donde reconocidas marcas la han buscado para colaborar con ella.

Hace unas horas a través de su cuenta de Instagram Buenfil compartió un video en el que aparece haciendo dúo con Alexis Alaya a quien se le puede ver bailando al ritmo de la canción ‘You are the one that i want’.

Por su parte la actriz sorprendió con sus pasos de baile mientras hace playback de la reconocida canción, por su parte el también actor realiza su interpretación como si estuviera a lado de su ‘colega’.

Todos somos Vaselina” se puede leer en la publicación.

Hay que recordar que el pasado 8 de agosto se dio a conocer el lamentable fallecimiento de Olivia Newton-John y al parecer Erika Buenfil decidió hacerle un homenaje con este video.

Por supuesto los usuarios hicieron llegar sus muestras de cariño y piropos en la publicación: “que bonito homenaje”, “me encantan”, “hermosa tienes un gran corazón”, “que buen show Erika”, son algunos de los que se pueden leer.

¿Erika Buenfil formará parte de La Casa de los Famosos 3?

Hace unos días la actriz fue una de las invitadas especiales durante la cena de brindis de los finalistas de la Casa de los Famosos 2, fue Ivone Montero, Toni Costa, Nacho Casano y Salvador Zerboni la recibieron con los brazos abiertos.

Ante esta aparición comenzaron los rumores de que Erika Buenfil podría formar parte de la tercera temporada, pero cuando se le fue cuestionada a la artista si formaría parte del reality reveló que “no”.