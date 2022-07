Erika Buenfil asevera que es íntima amiga de su hijo Nicolás

Ciudad de México.- La actriz Erika Buenfil expresó su felicidad por la buena relación que mantiene con su hijo Nicolás, aunque el joven apenas tenga 17 años y en distintas ocasiones esa edad se vuelve un factor en relaciones complicadas entre padres e hijos.

En su estadía por la alfombra roja de las Telenovelas Mexicanas Premios Host 2022, la actiz de 58 años relató su último viaje que hizo con Nico.

Muy contentos, disfrutamos momentos increíbles, conocimos cosas nuevas para Nicolás, algunas nuevas para mí, y compartirlas con él fue muy bonito”

Contó muy sonriente a la prensa.

Confianza madre e hijo

Orgullosa de la confianza que tiene con el adolescente, Erika recalcó que es su mejor compañero en estos momentos, y durante sus vacaciones pudieron volverse más íntimos.

“Ama viajar, y me da consejos, platicamos y nos conocemos más, me cuenta cosas que a lo mejor en México… y me comparte un poco su vida, sus anhelos, sus deseos, sus sueños, entonces pues la verdad fue un gran momento para ambos, y fue el viaje esperado desde antes de la pandemia no habíamos hecho un viaje tan largo […] por fin lo logramos, cruzar el charco”, detalló.

Por otra parte, al hablar de sus deseos de volver a la pantalla chica, Buenfil dijo: “Parece que sí, pero falta, falta todavía cerrar algunas ideas y tiempo, todavía falta, o sea, todavía no hay nada en concreto”.