Erika Buenfil se va de fiesta con Angelique Boyer y Sebastián Rulli

CIUDAD DE MÉXICO.- Erika Buenfil ha conseguido una larga trayectoria sólida en el medio artístico y en la actualidad se encuentra en una de las ‘influencers’ de TikTok más visitas del país con más de 14 millones de seguidores.

La actriz es una de las más activas en redes sociales, donde diariamente suele compartir desde sus vacaciones hasta los proyectos laborales en los que suele participar.



Hace unas horas por medio de su cuenta de Instagram Buenfil compartió una fotografía donde aparecía muy bien acompañada a lado de una de las parejas más estables del espectáculo: Angelique Boyer y Sebastián Rulli.

En la fotografía se puede ver que los tres actores se encuentran disfrutando de la boda entre el periodista de espectáculos Jorge Ugal y Raúl Larregi, donde asistieron grandes estrellas de la televisión.

De fiesta con mis adorados @sebastianrulli y @angeliqueboyer” escribió en la publicación.

En la imagen se puede ver que Sebastián Rulli apareció con en elegante traje de color gris, aocmpañado de una camisola verde, mientras que su pareja Angelique Boyer optó por un vestido de gala en color rojo.

Los usuarios hicieron llegar sus muestras de cariño en la publicación y algunos piropos para los artistas: “que lindo encuentro”, “que bellas”, “me encanta verlos juntos”, “que preciosos”, “que guapos son”, son algunos de los que se pueden leer en la publicación.

Erika Buenfil confesó que no le gusta su cuerpo

Buenfil catalogada como la ‘Reina de Tik Tok’ dio una entrevista para hoy donde reveló el por qué no compartía fotografías de su cuerpo sin ropa.

"No me atrevía a poner short porque ¿cómo iba a subir las fotos?, dije no, cuando andaba en short o muy encuerda esas sí no las subía. No (me gusta enseñar mucho), y aparte no, ya no tengo edad o no tengo cuerpo tal vez, pero no sé, lo digo tal cual, es que me da pena” dijo la actriz.