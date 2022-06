Erika Buenfil recuerda cuando conoció a Ricky Martin

CIUDAD DE MÉXICO.- Erika Buenfil es una de las actrices más importantes del medio del espectáculo, gracias a su trayectoria en las telenovelas mexicanas, que se ha convertido en una de las favoritas del público.



Desde hace un par de años que la actriz decidió comenzar su camino por las redes sociales y abrió su cuenta de TikTok y actualmente se ha posicionado como una de las más vistas en la aplicación.



Hace unas horas por medio de su cuenta de Instagram Buenfil dio a conocer una épica fotografía, de hace algunos años donde se le puede ver acompañada del reconocido cantante Ricky Martin.



Además en la imagen se le puede ver a la actriz con una sonrisa de oreja a oreja, evidenciando su felicidad al conocer al reconocido puertoriqueño, quien aparentemente se encontró en un lugar público.



De esos #tbt inolvidables @rickymartin” se puede leer en la publicación.



Buenfil aclaró que se volvió un recuerdo inolvidable, posiblemente porque el intérprete de “Fuego de Noche nieve de día” ha de ser uno de sus cantantes favoritos de la música y que ha sido reconocido internacionalmente.



En la publicación sus seguidores hicieron llegar sus muestras de cariño en la publicación donde la mayoría reconocieron lo bien que se ven juntos: “felicidades hermosura”, “que recuerdo tan perfecto”, “que inolvidable momento”, “que bonitos”, son algunos de los que se pueden leer.





Erika Buenfil busca novia y le advierte a su hijo



En más de una ocasión Erika Buenfil ha llegado a ser cuestionada en distintas ocasiones respecto a su vida amorosa, debido a que desde el nacimiento de su hijo Nicolás no ha tenido pareja.



"Le digo ‘me voy a buscar un novio’, entonces se pone celosísimo, y dije ‘pues me lo voy a buscar y si lo encuentro te aviso, pero por lo pronto no lo tengo’” dijo la actriz.