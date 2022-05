Erika Buenfil busca novio y le advierte a su hijo Nicolás

Ciudad de México.- La actriz Erika Buenfil ha sido cuestionada en distintas ocasiones respecto a su vida amorosa, ya que desde el nacimiento de su hijo Nicolás, su vida se redujo a ser madre.

Ahora que Nico ya es un joven, la artista ha sacado el tema y reveló que ha pensado en tener pareja nuevamente.

Le digo ‘me voy a buscar un novio’, entonces se pone celosísimo, y dije ‘pues me lo voy a buscar y si lo encuentro te aviso, pero por lo pronto no lo tengo’”

Contó con una sonrisa Erika en entrevista para el programa Hoy.

Busca enamorarse de nuevo

Buenfil explicó el motivo por el que seguiría soltera, y es que ahora que su hijo ha alcanzado cierta edad, es que puede tener un poco más de libertad para enamorarse de nuevo.

“Estoy muy bien, tengo el amor de mi hijo y amo mi trabajo, y la verdad que estoy plena, tengo muchos amigos que me quieren, y no he tenido el tiempo, y mejor dicho las ganas, a lo mejor soy egoísta en ese aspecto, o ya me da como temor, tal vez, a buscar una pareja, a lo mejor no me aguanta el ritmo”, detalló.

Por otro lado, la artista de 58 años contó algunos de sus secretos para lucir bella aún con su edad. “Soy muy sana o yo no sé de dónde cargo pilas, de pronto sí me aviento dos, tres días acostada, o un día completo, me regalo mañanas de dormir […] porque aparte yo soy de las que si tengo el tiempo libre lo ocupo, hasta que yo misma digo ‘para, descansa, no te maquilles, dedícatelo a recuperarte, a comer bien sentada’”.

Finalmente, Erika expresó que su forma de ver la vida es lo que le ha ayudadado a no envejecer. “Saco pilas de no sé dónde, pero ahí le echo ganas, tomo vitaminas, porque pues ya jovencita no estoy, pero le echo ganas. Yo creo que es una actitud, el hecho de sentirte joven y sentirte con muchas ganas, pero aquí estoy echándole ganas y seguir adelante es lo más importante”.