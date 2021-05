Erika Buenfil quedó traumada por el intento de extorsión

CIUDAD DE MÉXICO.- Lejos de la característica alegría con las que graba sus videos de Tik Tok, Erika Buenfil no está pasándola bien desde que fue víctima de extorsión telefónica.

La actriz, quien está preparando su regreso a las telenovelas con “Vencer el pasado” de Rosy Ocampo, fue cuestionada a las afueras de Televisa sobre su experiencia.

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase

La apodada “Reina del TikTok” se mostró visiblemente incómoda con la pregunta, y aunque dijo que no quería charlar sobre lo ocurrido, los reporteros insistieron en que hablara.

De eso no quisiera hablar, fue una experiencia muy personal, yo quería saber un número para preguntar qué podía hacer en ese caso”, dijo la actriz.

Lo único que pudo decir, es que quizás fue víctima al ser una figura pública, y que la gente crea que posee mucho dinero a pesar de que especificó que TikTok no paga, pero sí las campañas publicitarias.

También quiso exhortar a sus seguidores a denunciar cuando sean víctimas de algún intento de extorsión o amenaza.

“Mi única recomendación es que denuncien, hagan denuncia y no dejen pasar cualquier cosa que pueda suceder”, narró Buenfil.

Erika dijo que el intento de extorsión ocurrió de manera cibernética, y dado que no posee los suficientes recursos para pagar elementos de seguridad, sí interpuso una denuncia a la alcaldía para que estén al tanto de la situación.

ERIKA BUENFIL: ASÍ FUE EL INTENTO DE EXTORSIÓN QUE SUFRIÓ

La actriz relató por medio de sus historias de Instagram que recibió una llamada telefónica en la que alguien le aseguró que estaba vigilándola afuera de su casa.

“Pedí vía Twitter que alguien me ayudara. En ese momento estaba teniendo una extorsión vía telefónica. Me hicieron creer o me decían que había algunas personas afuera de mi casa que... En fin, muchas cosas que luego daré detalles. Me espanté mucho”, relató la artista de 57 años.

“Daban detalles específicos que me hicieron creer que era posible o a lo mejor era posible, no lo sé, porque en ese momento no quise ni asomar la cara”, añadió.

Afortunadamente muchos seguidores de Erika le ayudaron a tranquilizarse y a enfrentar de la mejor manera posible la situación.

“Se me cerró la cabeza y no sabía a quién acudir. Automáticamente contestó gente muy linda y me ayudaron. Estoy bien, ya se levantó la denuncia, que es lo que se debe de hacer, pero Nicolás (su hijo) y yo estamos bien”, dijo la artista prometiendo que en breve dará más detalles de esta mala experiencia.