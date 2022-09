Erika Buenfil publicó sesión fotográfica a lado de su hijo para revista Quien

CIUDAD DE MÉXICO.- Erika Buenfil se ha catalogado como una de las actrices más importantes del país y actualmente se ha posicionado como la ‘Reina de TikTok’ con más de 14 millones de seguidores.

Desde hace un par de años que la actriz se ha dedicado a crear contenido para las redes sociales, donde ha evidenciado sus dones de actuación y baile frente a las cámaras.

Pero sin duda uno de sus cómplices ha sido su hijo Nicolás con quien recientemente realizó una sesión fotográfica para la reconocida revista de Quien donde ofreció una entrevista.

Por medio de su cuenta de Instagram Buenfil compartió un collage donde se dejó ver más guapa que nunca con distintos ‘outfits’ juveniles, en una de las imágenes apareció con una hermosa chamarra de cuero roja.

Fotos @quiencom” se puede leer en la publicación.

En la publicación sus fanáticos hicieron llegar sus muestras de cariño y piropos donde reconocieron su belleza: “mis amores que hermosos”, “los quiero”, “nuestros amores verdaderos”, son algunos de los que se pueden leer.

Recientemente en una entrevista Erika Buenfil reveló que fue su hijo quien la motivó a crear contenido en TikTok, al compartir un video bailando que en poco tiempo se volvió viral.

Erika Buenfil reveló que su hijo conoció a su padre Ernesto Zedillo Jr.

Durante una entrevista con Isabel Lascurain para su canal de YouTube, la actriz reveló que su hijo Nicolás conoció a su padre después de algunos años que no entablaron comunicación.



“No tienen mucho contacto, pero ya se conocieron... Yo estaba con una amiga haciendo una dieta y entonces me dice ‘vente conmigo a comer’ […] entonces estamos en el restaurante, me entra una llamada y (Nicolás) me dice ‘mamá me está tratando de contactar, que me quiere conocer, dice que viene para la casa’”, relató la artista.