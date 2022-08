Erika Buenfil revela que su hijo Nicolás ya conoció a su padre Ernesto Zedillo Jr.

Ciudad de México.- Erika Buenfil reveló que su hijo Nicolás ya pudo conocer a su padre biológico, Ernesto Zedillo Jr.

La actriz además de dedicar su vida a la actuación, también cuida de su hijo de 17 años, fruto de una breve relación con el hijo del ex presidente de México.

Sin embargo, Buenfil ha dicho en varias ocasiones que Zedillo no ha ejercido su paternidad de forma constante.

Conoció a su padre después de varios años

En conversación con la integrante de Pandora, Isabel Lascurain, para su canal de YouTube, la intérprete reveló que Nicolás ya pudo conocer a su padre después de varios años.

“No tienen mucho contacto, pero ya se conocieron... Yo estaba con una amiga haciendo una dieta y entonces me dice ‘vente conmigo a comer’ […] entonces estamos en el restaurante, me entra una llamada y (Nicolás) me dice ‘mamá me está tratando de contactar, que me quiere conocer, dice que viene para la casa’”, relató la artista.

Después, Buenfil explicó: “Se comunica con él porque en algún momento nos pasamos los teléfonos, le habla a su teléfono, iba a ser el cumpleaños (de Nicolás) y le dije, ‘tú pídele, mi hijito, tú pídele algo ching..., caro’… dizque que le iba a llevar su regalo”.

Lleva a su hijo a su casa

La intérprete contó que, al escuchar estas palabras, hizo todo lo posible por llegar a su casa para estar presente en el momento que llegara su ex pareja.



“Le digo a mi amiga ‘oye, va a la casa, ya vámonos’ y en lo que salgo se cae el cielo. La casa de mi amiga quedaba a pie del restaurante, entonces no podíamos llegar a su casa para que me fuera en el coche porque era un aguacero, ríos, la vida no quería que estuviera en el encuentro", contó.

Pese a que corrió al auto en plena lluvia e intentó llegar lo antes posible, el caos en la ciudad por la lluvia le impidió estar presente en ese momento tan importante para su hijo.

Fotos: Cortesía Instagram

Impacta a Nicolás conocer a su padre

“Yo hablando a la casa para que limpiaran... Entonces la muchacha me dice ‘ya llegó’ y tomando foto, y yo en el carro ‘rezando’, ya cuando llegué él se había ido... yo entro por la cochera y Nicolás se sienta en las escaleras y me dice ‘mamá no mam*s, es que qué impacto’, me cuenta y le pregunto cómo se sintió y me dice que se tomó una foto”, detalló.

Finalmente, Erika Buenfil aseguró que para Nicolás el encuentro con su padre le sirvió para tranquilizarse, mostrarles a sus amigos quién era su papá y continuar con su vida.

“Lo primero que hizo fue presumirlo en la escuela. Para él fue algo muy bueno, fue como sacudirse y decir, sí existe esa persona. Lo mejor de la situación es que los chavitos de su escuela lo único que hicieron fue como decir ‘ah, qué bueno’, para ellos fue algo normal”, comentó Buenfil.

No le guarda rencor a Ernesto Zedillo Jr.

Desde diciembre del año pasado la actriz ya había explicado lo que iba a hacer cuando su hijo buscara a su padre, en ese momento la artista habló sin tapujos acerca de los planes que tenía para el día en que Nico quisiera conocer a su padre, destacando que ya no guardaba ningún rencor hacia Ernesto Zedillo Jr.

“Ese es un tema de él, es (un tema) de casa completamente. Yo ya no soy nadie. Ese es un tema muy personal, es algo de nuestra vida personal. Sabe perfectamente quién es, pero es algo de puertas para adentro […] Yo no guardo muchos rencores y la verdad es la vida de él […] Lo que él decida, tendrá todo mi apoyo”, dijo Erika para el programa Todo para la mujer.