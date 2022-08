Erika Buenfil posa para la portada Intrend y luce espectacular

CIUDAD DE MÉXICO.- Erika Buenfil se ha vuelto en una de las actrices más populares de la televisión, aunque en los últimos años se ha convertido en la “Reina de TikTok” logrando más de 14 millones de seguidores en la plataforma.



Actualmente la artista suele ser muy activa en sus redes sociales, donde suele compartir desde coreografías de bailes hasta sus vacaciones o viajes que suele hacer en familia.



Hace unas horas por medio de su cuenta de Instagram Buenfil compartió una fotografía en la que aparece posando para la portada de la revista intrend donde lució espectacular.



Para esta sesión fotográfica la actriz optó por un ‘look’ que ha dejado boquiabiertos a sus seguidores, al utilizar una hermosa falda roja larga aocmpañada de una blusa en color blanco.

Portada” escribió la artista en la publicación.



Además Erika Buenfil aprovechó para realizar un video con un audio preestablecido, con la voz de la influencer Daniela Rodríguez, en el que da entender que se siente “cara” al vestirse de esa forma.



Sus fanáticos inmediatamente hicieron llegar sus reacciones y en su mayoría reconocieron su belleza: “la mejor portada mi reina”, “bellísima”, “eres perfecta”, “te ves espectacular”, “eres hermosa como siempre” son algunos de los que se pueden leer en la publicación.





Erika Buenfil reveló que no le “gusta” su cuerpo



Fue durante una participación que tuvo Erika Buenfil en el programa de ‘Hoy’ donde decisión sincesarse y revelar las razones que tiene para no compartir fotografía de su cuerpo sin ropa.



Por su parte Buenfil no se siente “cómoda” al subir ese tipo de fotografías porque supuestamente no le “gusta” su cuerpo.



"No me atrevía a poner short porque ¿cómo iba a subir las fotos?, dije no, cuando andaba en short o muy encuerda esas sí no las subía. No (me gusta enseñar mucho), y aparte no, ya no tengo edad o no tengo cuerpo tal vez, pero no sé, lo digo tal cual, es que me da pena” comentó la actriz.