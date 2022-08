Erika Buenfil revela que no le gusta su cuerpo

Ciudad de México.- La artista Erika Buenfil, también conocida como la 'Reina de TikTok, se expresó sinceramente en el programa Hoy y reveló el por qué no comparte fotos de su cuerpo sin ropa.

Aunque muchos presumen su figura en las redes, Buenfil confesó que no le gusta subir esa clase de fotos porque no le gusta su cuerpo.

No me atrevía a poner short porque ¿cómo iba a subir las fotos?, dije no, cuando andaba en short o muy encuerda esas sí no las subía. No (me gusta enseñar mucho), y aparte no, ya no tengo edad o no tengo cuerpo tal vez, pero no sé, lo digo tal cual, es que me da pena”

Explicó sobre la forma en que decide colocar sus fotos en las plataformas digitales.

Propuestas sensuales

Por otra parte, la estrella de telenovelas aseguró que a pesar de haber recibido propuestas para posar con poca ropa o sensuales, nunca las aceptó, aunque a estas alturas de su vida solo lo haría si es algo que a ella le guste.

“Si cuando me lo propusieron todavía era chava, ahora ya no, yo creo que no, a menos de que estuvieran bien cuidada, algo lindo. Algo de señora lindo, no sé, no me han propuesto, a ver qué pasa”, comentó al respecto.

Por último, al hablar de los secretos que les daría a otras personas para mantenerse saludables, la intérprete de melodramas como Vencer el pasado y Amores verdaderos desveló algunos de sus secretos.

“Tomo muchas vitaminas, como bien, duermo mucho, […] Nicolás es muy poco enfermizo, no sé, tomo muchas vitaminas yo creo”, concluyó.