Erika Buenfil muestra a su "doble"

CIUDAD DE MÉXICO.- Erika Buenfil es una de las actrices más importantes y famosas de la televisión mexicana en los últimos años ha logrado posicionarse como una de las más importantes ‘influencers’.

Durante pandemia la actriz optó por abrir su cuenta de TikTok para crear contenido y porque había falta de trabajo, tuvo tanto éxito que ahora goza de poder elegir en que trabajar.

Actualmente se encuentra protagonizando en la telenovela “Perdona nuestros pecados”, la cual ha logrado un éxito diario, recientemente superando las 3 millones de vistas.

Fue por medio de sus historias que Erika Buenfil compartió una fotografía en la que dejó ver que hay algunas escenas que aparece otra mujer que se encarga de ser su “doble”.

En un día de grabación” dice en la publicación.

En la fotografía aparece Erika Buenfil aparece con un vestido con color verde y un estampado de animal print, mientras que la mujer que se encarga de hacer otro tipo de escena utiliza una peluca de color rubio.

Hay que recordar que en ocasiones la producción de la telenovela ha utilizado dobles para aquellas escenas que pudieran ser un “peligro” para los actores y evitar exponerlo.

Erika Buenfil aclara su relación con Emmanuel Palomares

Fue el portal de TVNotas que ha retomado la noticias de que después de que se dieran a conocer fotografías de Erika Buenfil a lado de Emmanuel Palomares han vuelto los rumores de que pudiera haber un romance.

"ay 'nombre... ojalá manita, bueno fuera, no... respeto muchísimo a Emmanuel, nos llevamos muy bien pero no sé de dónde salió, además está hermoso, pero podría ser mi hijo por Dios, no" comentó la actriz.