Erika Buenfil festeja los 18 de su hijo Nicolás

Ciudad de México.- Erika Buenfil se encuentra celebrando el cumpleaños de su único hijo, Nicolás, quien fue la persona que la apoyó para adentrarse en el mundo de las redes sociales.

Ya que el joven cumple la mayoría de edad, es que la actriz compartió que tenía listas un par de sorpresas para el joven, puesto a que lo considera como uno de los regalos más grandes en la vida.

Estamos preparando muchas cosas, varios festejos, y algo bien padre para él, no público, obviamente porque él no es artista, pero yo sí soy mamá y entonces ahí me desconecto de Erika Buenfil la actriz para convertirme en mamá, entonces estamos muy atareados con eso”

Explicó en entrevista para el programa Hoy.

Labor de madre

Acto seguido, la protagonista de telenovelas agradeció la comprensión que ha tenido Nicolás con su estilo de vida, pues debe balancear su labor de madre y actriz.

“Dieciocho años de él, dieciocho años míos de ir de la mano de un ser maravilloso lleno de luz que es Nicolás, que me ha acompañado, que el pobre le tocó vivir con una mamá artista y entonces me da su tiempo, me da su cariño, me da su amor y me da su apoyo, entonces no me queda otra cosa más que corresponderle con el mismo amor”, declaró.

Asimismo, la artista desveló que siempre se ha mostrado como una madre comprensiva y sociable con los compañeros de su retoño. “Soy una mamá divertida, Nicolás llega a la casa con sus amigos y saben que va a haber de todo para pasarla bien en mi casa”, expuso.

Sin los medios

Por último, Buenfil dejó claro que desea una fiesta sin medios de comunicación y reflectores, debido a que el joven no es una figura pública.

“Totalmente privada, es de Nicolás, Nicolás no es artista, y entonces publicaremos cosas, pero personales, nada que ver con el medio, no están invitados”, dijo al respecto.