Erika Buenfil habla sobre la desintoxicación de su hijo después de dejar la adicción al vape

Nicolás, el hijo de Erika Buenfil, reveló públicamente su adicción al vape (cigarro electrónico) y compartió su proceso de recuperación.

"Nicolás tenía tiempo de andar con ese rollo, como muchos jóvenes, del vape o cigarro electrónico", relató Erika Buenfil, quien además agregó que, después de pláticas sobre las consecuencias del vapeo, su hijo no le hacía caso y seguía con su adicción.

Pero, finalmente, Nicolás anunció en TikTok su decisión de dejar el vape, lo que emocionó mucho a su madre.

Erika Buenfil describió los síntomas que experimentó Nicolás durante su desintoxicación, incluyendo ansiedad, abstinencia y síntomas gripales.

"Primero empezó a tener la ansiedad normal por la ausencia, la abstinencia, y luego tuvo un problema de gripe, que sabíamos; entonces, tenía miedo de que me contagiara, pero, obviamente, no me contagió porque no era gripe", relató.