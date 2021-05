Erika Buenfil confirma que tuvo un romance con Víctor Hugo OFarril

Ciudad de México.-Erika Buenfil rompió el silencio luego de que Merle Uribe diera a conocer que por haber rechazado una propuesta indecorosa de Víctor Hugo O'Farril su carrera se vio bloqueada en todos los aspectos, pero hubo otras actrices que sí accedieron a estar con él y lograron el éxito como Salma Hayek, Lourdes Murguía y la reina del TikTok.

A pesar de las controversiales declaraciones, Buenfil fue clara al hablar de su vínculo amoroso con O'Farril y en entrevista para el programa “De Primera Mano” confesó que durante un tiempo sí estuvo saliendo con él.

“Sí, fui novia de ese señor, pero legal, él me conoció muy joven, yo tenía 14 años, en esa época yo andaba con mi mamá mañana, tarde y noche, o sea, mi mamá no me soltaba, y sí fui consentida, pero no andaba yo en malos pasos”, dijo en primera instancia la actriz.

Posteriormente, Erika relató que su romance con el ejecutivo inició años más tarde. “Cuando tuve una relación real sí, yo tenía casi 30 años, entre 28 casi 30, y vino a mi casa, como a la antigüita a pedir formalmente ser novios”.

Por último, la artista de 57 años puntualizó: “pero no tengo por qué estar aclarando nada, yo estoy bien, y gracias a Dios tengo 11 millones 600 mil seguidores que no me los regala ningún novio ni nada, es gracias a mi esfuerzo a mi locura y a mis ganas constantes de salir adelante”.

Por otra parte, durante el mismo programa pasaron una entrevista con Lourdes Munguía, quien al ser cuestionada por Víctor Hugo O'Farril decidió cortar la llamada.