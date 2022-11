Erika Buenfil aparece muy cerca de un hombre

CIUDAD DE MÉXICO.- Erika Buenfil cuenta con una larga trayectoria en la televisión mexicana, gracias a su talento y carisma ha logrado posicionarse como una de las más queridas por parte del público.

Hay que recordar que durante pandemia la actriz decidió comenzar a crear su propio contenido en redes sociales, en especial en TikTok donde ha logrdo tener alrededor de 14 millones de seguidores.

Fue por medio de su cuenta de Instagram que la actriz reveló que se encontraba desde muy tempranas horas en un set de grabación porque se encuentra en nuevos proyectos televisivos.

Pero lo que impactó a sus fanáticos fue que apareció con un galán de la televisión, se trata de Emmanuel Palomares quien se dejó ver muy cerca de la actriz dándole un beso en el cachete.



Aquí de presumida” se puede leer en la publicación.

Al parecer la pareja podría tener una participación en la próxima telenovela “Perdóname por todos nuestros pecados” producida por Lucero Suárez, pero hasta el momento no se han dado más detalles.

Hace unos meses hubo rumores sobre si había una relación entre ambos por una sesión fotográfica que se dio a conocer juntos, pero al final Buenfil aclaró que solamente son buenos amigos.

Erika Buenfil reacciona ante la posibilidad de que su hijo pueda pasar Navidad con su padre

Después de que se diera a conocer que el hijo de la actriz ya conoció y habló con su padre, en las últimas semanas ha surgido el chisme sobre que el joven podría pasar navidad con el hombre que le dio la vida.

“No, no es cierto, eso es mentira, nunca se planteó nada, Nicolás siempre pasó y ha pasado la Navidad conmigo, en este momento no se planeó nada, no inventen cosas que no son”.