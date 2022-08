Erika Buenfil aparece en los Kids Choice Awards a lado de Danna Paola

CIUDAD DE MÉXICO.- Erika Buenfil sin duda en los últimos años se ha convertido en una de las artistas más famosas del medio artístico al ser una de las más queridas por parte del público.

El pasado 28 de agosto se llevó a cabo los premios de Kids Choice Awards 2022, donde apareció más juvenil que nunca, donde optó por utilizar un pantalón en color rosa fucsia, acompañado de una blusa en color negra y chamarra de remaches en verde.

Sin embargo lo que llamó la atención de sus seguidores fue que la actriz apareció a lado de Danna Paola a quien aprovechó para saludarla y realizar un video el cual lo publicó en su cuenta de TikTok.

En la grabación se puede ver que la intérprete de “Oye Pablo” reconoce la belleza y lo bien que se ve la actriz, mientras que Buenfil sin dudarlo la abraza y la invita a posar frente a la cámara.

Aquí con las nuevas generaciones De gente chingona. Más que feliz @victorkhun presente. Los chingones con los chingones. @dannapaola” se puede leer en la publicación.

Por su parte Danna Paola apareció con un vestido aparentemente de piel con una figura de un esqueleto que le permitió presumir de su esbelta figura, mientras que el peinado optó por un recogido.

Los usuarios inmediatamente reaccionaron a este encuentro entre ambos artistas: “linda maravillosa”, “que hermosas”, “me encantaron los colores de tu ‘look’”, “eres la más cool”, “que bonitas se ven juntas”, son algunos de los que se pueden leer.

Erika Buenfil reveló que su hijo ya conoció a Ernesto Zedillo Jr.

Erika Buenfil fue una de las invitadas para el canal de YouTube de Isabel Lascurain donde reveló que su hijo Nicolás ya pudo conocer a su padre, Ernesto Zedillo Jr.



“No tienen mucho contacto, pero ya se conocieron... Yo estaba con una amiga haciendo una dieta y entonces me dice ‘vente conmigo a comer’ […] entonces estamos en el restaurante, me entra una llamada y (Nicolás) me dice ‘mamá me está tratando de contactar, que me quiere conocer, dice que viene para la casa’”, relató la artista.