Erika Buenfil aparece con marcado escote en Instagram

CIUDAD DE MÉXICO.- Erika Buenfil se ha posicionado como una de las actrices con más renombre en el país y en los últimos años ha podido crear su propia comunidad en TikTok con más de 14 millones de seguidores.

Actualmente la artista mexicana es una de las más activas en redes sociales, donde se ha dedicado a crear su propio contenido, desde actuaciones, coreografías hasta sus propias experiencias personales.

Fue hace unas horas que Erika publicó en su cuenta de Instagram una fotografía del recuerdo, en el que aparece con un hermoso vestido de color nude, mientras aparentemente la arreglaban para un evento.

Pero lo que dejó boquiabiertos a sus fanáticos, fue que en esta ocasión la artista apareció con un vestuario sin hombros y marcado escote, que le permitió “presumir” un poco su figura y es que siempre se ha caracterizado por utilizar vestuario conservador.

TBT” escribió en la publicación.

Sus fanáticos hicieron llegar sus muestras de cariño y piropos en el que en su mayoría reconocieron su belleza: “eres una belleza”, “que muñeca más maravillosa del mundo eres la única perfecta que existe”, “hermosa, siempre te quiero”, “eres la más hermosa” son algunos de los que se pueden leer.

Hace un par de semanas que Buenfil decidió cerrar el año a lado de su familia y su hijo, por lo que optaron por viajar a Las Vegas, para pasar las fiesta de fin de año en las calles de reconocida ciudad.

Erika Buenfil queda libre de Covid-19

Después de que la actriz reveló en sus redes sociales dio positivo a Covid-19, se tomó algunos días de aislamiento a lado de su hijo, Nicólos, ambos desconocieron donde se pudieron haber contagiado.

Yo aquí saliendo adelante, mi prueba de antígenos ya salió negativa, gracias a Dios he tenido todo tipo de síntomas, días buenos, días malos, pero hoy me sentí bien, hoy saldré a que me pegue el sol” reveló la artista.