Erika Buenfil habló con su único hijo Nicolás sobre el tema de la muerte

Ciudad de México.-Erika Buenfil compartió que hablo con su único hijo Nicolás sobre el tema de la muerte.

A pesar de que la actriz 59 años espera que falte mucho tiempo para que ese día llegue, durante su más reciente encuentro con la prensa se pronunció sobre el lamentable deceso de Julián Figueroa, hijo de Maribel Guardia, y ahí desveló que ya tuvo una plática muy fuerte sobre la muerte con su único descendiente.

Fue bien duro, o sea para mí, (Nicolás me dijo) ‘¿mamá por qué te pones así?’, le digo ‘porque conozco a Maribel, porque soy mamá, porque parece increíble, porque espero que todo sea una mentira’”

contó Buenfil sobre su reacción al enterarse del fallecimiento del cantante y actor.

Muerte

Pero al escuchar la pregunta con relación a si ella ya dejó todo listo para el momento en que falte, la intérprete manifestó que es un tema que ya conversó con su unigénito.

“No le gusta, a él no le gusta, claro que lo hemos hablado, a él, cuando tenía 2 años y medio murió su abuelita, mi mamá, y no lo relacionaba, estaba muy bebé, y cuando queremos tocar el tema a él no le gusta mucho, pero sí, duramente hay que hablarlo”, explicó Erika a los reporteros.

Acto seguido, la artista subrayó que el joven ya tiene instrucciones precisas para ese momento. “Por supuesto, tiene todo, indicaciones, sí, pero es que realmente Nicolás nada más me tiene a mí. Claro, están sus tíos y están sus primos y está mucha gente, pero sí hay indicaciones específicas”.

Reacción del menor

Con respecto a la reacción de Nicolás, la protagonista de telenovelas contó: “(Me respondió) ‘mamá, no me digas eso’, (pero le contesté) ‘tienes que saber esto, esto y esto’”.

Finalmente, Erika Buenfil externó sus mejores deseos para la costarricense y se dijo espantada nada más de pensar en que algo similar pudiera pasarle.