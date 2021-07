Erick del Castillo recibe especial obsequio de su esposa tras recuperación de aparatosa caída

CIUDAD DE MÉXICO.- Luego de que el actor Eric del Castillo llegara de emergencia la semana pasada al hospital tras haber sufrido una caída en la casa de su hija Verónica, dio detalles sobre cómo se encuentra tras el accidente.

Con su singular sentido del humor, don Eric comentó que se encuentra "bien traqueteado" pero agradece que no pasó a mayores. "Ayer me quitaron las puntadas en la ceja que fue lo más escandaloso y pues nada, me lastimé la muñeca de lado derecho tengo enyesado todo el brazo y una costilla pero la costilla no hay de otra más que aguantarse, pero de estado de ánimo, bien", detalló.

Además, su esposa, Doña Kate Trillo también ha tenido que ver en su favorable recuperación pues le dio un especial regalo tras su caída. "(Estoy) cuidado aquí en mi casa, me dijeron que es cuestión de unos 20 días y ni modo, hay que tener paciencia. Le estoy echando ganas, estoy viendo televisión aquí tranquilito, mi mujer como es mi cumpleaños este mes, me regaló un reposé a todo dar, nuevecito", reveló emocionado.

Eric del Castillo se recupera en casa

Fue el pasado miércoles cuando nos enteramos que el actor Eric del Castillo había sido llevado a un hospital de la Ciudad de México, para ser atendido debido a una fuerte caída que sufrió.

Los primeros reportes señalaron que el actor ingresó al nosocomio por su propio pie en compañía de su esposa, Kate Trillo, y su hija, Verónica del Castillo. Sin embargo, parece que nada pasó a mayores, pues a través de las redes sociales nos enteramos que el protagonista de novelas ya se encuentra recuperándose en casa.

A través del perfil de Instagram de Verónica del Castillo, se puden ver una imágenes del actor tomándo terapia en la comodidad de su habitación y siendo atendido por un especialista.

"Gracias por heredarme tu entusiasmo y sentido del humor en los peores momentos papito. Entusiasmo = en theos (en griego "en Dios") Revisión y masajito en los pies (acupresión para liberarlo de contracturas) gracias Dr Raúl Flores por desinflamarle el brazo disminuyendo su dolor (experto en sanación de cáncer con oxígeno líquido, ha salvado mas de 3 mil enfermos COVID con la formula magistral) Hoy estuvo estudiando su personaje para la nueva serie. Estoy sorprendida tiene más vitalidad que yo. Gracias por sus oraciones, muestras de cariño y buenas intenciones", escribió junto a las postales.