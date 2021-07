Eric Del Castillo se recupera de fisura en el brazo

CIUDAD DE MÉXICO.- El actor mexicano Eric del Castillo se encuentra bien tras la caída que lo llevó a dar al hospital, el mismo en el que se encuentra el icono de la Época de Oro del cine mexicano, Silvia Pinal.

Del Castillo tuvo un accidente en casa de su hija Verónica y fue llevado al nosocomio la tarde de este miércoles pero ya fue dado de alta y mantendrá reposo en su casa. El actor salió con el brazo enyesado y unas curaciones en la frente.

“(Estoy) bien en general…me fisuré. No fue quebrada, fue una fisura de un huesito (en el brazo) y pues acá me abrí la frente, ya me operaron y me cosieron y de las costillas también estoy un poco mal”, expresó el histrión a los medios de comunicación a su salida.

“Fui a visitar a mi hija Verónica, no vi un escalón y me caí; ni perdí el sentido ni vi luces ni nada”, explicó y añadió que por prescripción médica deberá guardar reposo de 15 a 20 días”, agregó el histrión.

Del Castillo se encuentra con su vieja amiga, Silvia Pinal

En ese mismo hospital se encuentra también internada su colega Silvia Pinal, debido a una descompensación por sus medicamentos y aunque mantiene chequeos de rutina, permanecerá en observación para continuar valorando su estado de salud.

“Fui a saludarla. La vi bien, muy tranquilita; estuvimos platicando un ratito y yo sé que cuando uno está malito lo que menos quieres es tener visitas, entonces estuve como 10 minutos”, informó el protagonista de “Mi marido tiene familia”. Disipó además los rumores de que la Diva del cine mexicano se encuentre grave.

El actor, de 84 años de edad, agregó que su otra hija, Kate también se comunicó con él por videollamada: “Afortunadamente le entró la llamada porque estaba en la carretera y le avisé antes de que se enterara por ustedes”, expresó.