Eric Clapton se niega a hacer shows en lugares que pidan certificado de vacuna contra el Covid-19

REINO UNIDO. – El guitarrista, cantante y compositor de rock y blues británico, Eric Clapton, quien recientemente se pronunció contra la propaganda de las vacunas anti Covid-19, aseguró que no se presentará en ningún local que exija a los asistentes una prueba de vacunación.



Clapton, de 76 años, explicó que “no tocaría en donde haya una audiencia discriminada”, esto, lo declaró en respuesta al Gobierno inglés de Boris Johnson, que, el 19 de julio, anunció que a partir de septiembre el público sólo podrá entrar a establecimientos como clubes, salas o conciertos si muestra su certificado de vacunación Covid-19 con la pauta completa.



Sobre ello, y por medio de la cuenta de Telegram de Robin Monotti, productor de cine que también se pronunció ante la postura del Gobierno respecto a la pandemia y a la vacunación, Eric lanzó un breve comunicado.



Tras el anuncio del primer ministro del lunes 19 de julio de 2021, me siento obligado a hacer mi propia declaración. Quiero decir que no actuaré en ningún escenario donde haya público discriminado. A menos que se prevea la asistencia de todas las personas, me reservo el derecho a cancelar el espectáculo”, sentenció Eric Clapton.