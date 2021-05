Eric Clapton se pronuncia en contra de la propaganda de las vacunas anti Covid-19

Ciudad de México.- Eric Clapton se suma a la lista de celebridades que ha brindado su postura en relación a las vacunas contra la Covid-19, aunque contrario a otros que externan su negativa sin recibir el tratamiento, el músico ha externado su opinión después de recibir las dos dosis de inmunidad.

Tras su experiencia, Clapton escribió una carta dirigida al arquitecto y productor de cine Robin Monotti Graziadei, conocido por su activismo antivacunas, en la que manifiesta su descontento contra las vacunas debido a los efectos secundarios que experimentó, los cuales asegura fueron mucho más allá de la fatiga, la fiebre o las náuseas acerca de las cuales le habían advertido.

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase

“Recibí el primer pinchazo de AstraZeneca e inmediatamente tuve reacciones graves que duraron diez días. Me recuperé y me dijeron que pasarían doce semanas antes de la segunda… Unas seis semanas más tarde me llamaron y me puse la segunda dosis, pero con un poco más de conocimiento acerca de los peligros que conlleva. No hace falta decir que las reacciones fueron desastrosas; mis manos y pies estaban helados, entumecidos o prácticamente inútiles y pasé así dos semanas, temía no volver a tocar nunca más”, explicó Eric.

El artista de 76 años consideró que no debió recibir la vacuna debido a que padece neuropatía periférica, por lo que lamentó haberse dejado “convencer” por la “propaganda” que afirma que no implica ningún riesgo para la salud.

Cabe señalar que la neuropatía periférica consiste en una disfunción de los nervios periféricos en todo el cuerpo provocando que no haya un correcto funcionamiento, causando infecciones y enfermedades; razón por la que el guitarrista tuvo estas consecuencias.