“Eres el ser humano más repugnante que conozco”: Hija de Alec Baldwin arremete contra la influencer que se alegró por la desgracia de su papá

LOS ÁNGELES, California.- Irlanda Baldwin arremetió contra la influencer Candace Owens, después de que ésta publicara un mensaje en sus redes donde dejaba entrever que se alegraba por lo que le estaba sucediendo a Alec Baldwin, situación a la que llamó “justicia poética”.

El lunes pasado, la hija mayor de Alec Baldwin se fue contra la bloguera Candace Owens, quien es conocida por apoyar a Donald Trump y estar en contra del movimiento “Black Lives Matter”, que defiende los derechos de los negros en Estados Unidos, aún cuando ella es una de ellos.

Eres el ser humano más repugnante, odioso y canceroso que he conocido. Independientemente de sus malas opiniones la mayor parte del tiempo, el hecho de que le falte el respeto a la vida de una mujer que fue asesinada accidental y trágicamente... Es una vergüenza”, escribió Irlanda en sus historias de Instagram encima de la imagen de Candace.

Irlanda destacó que se tomaría un descanso en las redes sociales, ya que “estaba avergonzada de respirar el mismo aire que esa mujer”, no sin antes escribir lo que pensaba de ella y sus declinaciones políticas, que no tenían nada que ver con el accidente ocurrido la semana pasada, donde una mujer murió y otra persona salió herida.

“Sé republicano. No estar vacunado. Me importa una mier... Hay muchos liberales a los que también apoyo... pero una maldita cosa que me encuentro haciendo es ser RESPETUOSO, pero no estamos debatiendo máscaras y vacunas, y el aborto y los derechos trans aquí... se perdió la vida de una mujer. Tus tweets, la falta de información y la ignorancia están lastimando a la gente”, escribió.

La hija de Kim Basinger dejó claro que respeta las opiniones de las personas, pero si apoyan a “payasos absolutos”, les recomendó que no la sigan en sus redes, refiriéndose a los seguidores de Owens.

Insistió en que cualquier persona que intente difamar a su padre por la trágica situación por la que está pasando, que presionen el botón para dejarla de seguir, ya que le rompe el corazón que las personas puedan ser “tan odiosamente ignorantes”.

¿Qué dijo Candace Owens de Alec Baldwin?

Alec Baldwin, quien desde siempre ha sido simpatizante del partido demócrata, lo contrario de Donald Trump, que es republicano, en una ocasión se refirió al expresidente y sus aliados, en “Saturday Night Live”, como “una galería de monstruos”.

Además, lo comparó con Adolfo Hitler porque, a su parecer, estaba cimbrando el caos en su País, y escribió en sus redes sociales que deberían de enterrarlo en un cementerio nazi.

“Enterrar a Trump en un cementerio nazi y poner una esvástica en su tumba. La mayoría de los estadounidenses tomó la decisión correcta. Trump es un maníaco”, habría escrito Trump, según una publicación del Daily Mail.

Por eso es que Candace Owens, al ser simpatizante de Trump, se le hizo fácil despotricar contra la estrella de Hollywood, sin importar que ofendería a miles de personas que se sensibilizaron con lo sucedió, incluyendo a la víctima, Halyna Hutchisn, y su familia.

“Alec Baldwin pasó 4 años dedicado a pintar a Donald Trump y sus partidarios como malvados asesinos. Lo que le ha sucedido a Alec sería un ejemplo de justicia poética si no fuera por las personas inocentes que fueron asesinadas por él. Ore por sus familias. Muy triste”, rezaba el mensaje de Owens que terminó eliminando de sus redes tras la polémica.

Los comentarios de la influencer republicana provocaron la ira de los internautas, quienes la señalaron por tratar de sacar provecho político de la trágica muerte de Hutchins y la llenaron de insultos por su insensibilidad ante la situación.