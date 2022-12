Equipo de ‘Ventaneando’ celebra su posada

CIUDAD DE MÉXICO.- Pati Chapoy es una de las periodistas y conductoras con más trayectoria en el mundo del espectáculo al contar con el reconocido programa ‘Ventaneando’ el cual tiene más de 20 años.

La conductora se ha caracterizado por esa amistad tan fuerte que ha mantenido con reconocidos artistas, quienes en más de una ocasión le han brindado una exclusiva en todos estos años.

Pati ha podido formar un gran equipo de trabajo, frente a las cámaras actualmente está Daniel Bisogno, Pedrito Sola, Linet Puente y Mónica Castañeda, quienes han logrado tener una sólida relación con la periodista.

Hace unas horas por medio de Instagram Linet compartió una fotografía de lo que fue la posada de fin de año a lado de todo el equipo de ‘Ventaneando’ donde aparentemente la pasaron muy bien.

Ayer celebrando un año más de gozo laboral con mi familia @ventaneandouno” se puede leer en la publicación.

Por su parte Pati reveló en sus historias que se encontraba muy feliz y se sentía muy afortunada de tener al mejor equipo de trabajo, que son los que han sido la base para lograr las noticias del espectáculo.

Linet Puente hace unas semanas reveló sentirse muy afortunada de poder trabajar a lado de Pati quien se ha convertido en una gran inspiración y maestra para seguir aprendiendo de su trabajo.

¿Pati Chapoy será la nueva directora de TV Azteca?

Hace un par de semanas, reporteros de espectáculos hablaron con Pati durante un evento de la Sociedad de Autores y Compositores de México, y le preguntaron sobre el futuro de TV Azteca. Dijo que respecto a la nueva dirección “todavía va a llevar muchísimo tiempo, un tiempo más hasta que se haga el nombramiento de quien tenga que ser”.

"No, para nada, de ninguna forma (…) No, no, me dedico nada más a ser reportera como todos ustedes”, concluyó.