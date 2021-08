¡Envejece como el vino! Así luce César Costa a sus 80 años y sus seguidores se sorprenden

MÉXICO.- Cesar Roel Shreurs, mayormente conocido como César Costa, celebró sus 80 años el pasado 13 de agosto y varios de sus seguidores lo felicitaron y le aplaudieron por seguir siendo un ícono del rock & roll en México.

El músico ganó su fama con los grandes éxitos de su juventud en la década de los 60, para luego convertirse en un gran cantante, actor y conductor de televisión.

Pero César Costa ahora cautivó las redes sociales y se convirtió en tendencia por una foto que apareció en la revista CARAS, pues para haber cumplido 80 años, el músico parece conservarse bastante bien. Durante la entrevista para el medio, Shreurs habló sobre su edad.

Soy el primer sorprendido de que sean 80 años porque no los siento. De hecho, me siento mucho más joven, afortunadamente he tenido muy buena salud y si me preguntas qué edad tengo, te diría que atemporal, porque sigo con muchas ilusiones, muchos sueños y me siento muy productivo con la vida (…), me sigo sintiendo bien, estoy en muy buenas condiciones y lo que menos pienso es en la edad”, dijo para CARAS.