Entre lágrimas y sollozos actor agradece haber sido dado de alta por coronavirus

Tristán Ulloa, famoso actor español, acudió a su cuenta oficial de Instagram para dar a conocer a sus seguidores que se encontraba recuperándose de coronavirus.

Con lágrimas y entre sollozos, en un video con una duración de poco más de 5 minutos, el también director, señaló que le acababan de dar la noticia de que ya se podía ir a casa. Luego de haber pasado varios días internado debido a las complicaciones por COVID-19.

‘‘Con la emoción olvido nombres. Gracias a todo el personal del Hospital Infanta Leonor (@sosinfantaleonor), médicos, enfermer@s, auxiliares, celadores, limpiadores... muy especialmente, eso sí, al doctor y ya amigo del alma Jesús Garrido, que pronto será padre primerizo, a la enfermera Lydia que me vio en lo más profundo del pozo y de la que nunca me faltaron palabras amables y reconfortantes, a Aurelia cosas de la vida me encuentro con quien fue mi hermanastra convertida en toda una jabata y lidiando con temas muy muy complicados a pesar de su enorme juventud’’, escribió el famoso en la descripción del video, junto a otros tantos nombres de personas del sector salud.

Cabe señalar que hace seis días el actor habría acudido a la red social para dar a conocer que había dado positivo a la prueba de COVID-19, sin embargo, se sentía ‘‘suertudo’’ por la calidad humana con la que se encontraba compartiendo en el hospital.