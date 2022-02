Entre lágrimas, Omar Chaparro recuerda a Diego Verdaguer como un gran amigo

CIUDAD DE MÉXICO.- El pasado domingo 13 de febrero se llevó a cabo una misa en la Basílica de Guadalupe para pedir por el eterno descanso de Diego Verdaguer, por lo que sus seres cercanos expresaron su cariño hacia el fallecido artista y demostraron el cariño que tienen hacia su persona.

Una de las personas presentes en la misa fue Omar Chaparro, quien en varias ocasiones ha demostrado la profunda tristeza que lo invadió por la muerte de quien fue su gran amigo, y cuando se topó con la prensa para hablar de su memoria, el comediante no pudo contener el llanto.

Según video que compartió el programa "Sale el Sol", los reporteros lograron alcanzar al también actor y le cuestionaron sobre lo que sintió durante la misa que dieron en honor a Verdaguer, a lo que el actor expresó su dolor entre lágrimas.

Uno de los comentarios que más conmocionó a todos fue cuando Chaparro reveló que durante varias ocasiones el argentino intentó comunicarse con él, pero sus agendas fue un gran obstáculo para esto y no pudieron coincidir, por lo que su muerte trajo consigo más pena, por creer que desaprovechó aquellas oportunidades en las que pudieron verse de nuevo.

Me doy cuenta que se me fue un amigo del alma ¿sabes? Un maestro, un mentor, alguien que te quiere de a gratis, alguien que sabes que, desde que lo conoces hay una química, un entendimiento, una complicidad. Me duele porque me estuvo buscando, por una cosa u otra no coincidíamos, me dolió en el alma perderlo", dijo.

Asimismo, el comediante contó que le hizo una promesa a Diego Verdaguer que tiene que ver con el legado que dejó entre sus seres queridos, pues Omar reconoció que Verdaguer fue un hombre muy respetado y que deja una 'vara muy alta', es por ello que intentará ser como él en sus acciones.

"Dije: 'te prometo que voy a tratar de ser como tú'. De ser mejor papá, mejor esposo, mejor artista, mejor ser humano. Era un güey que regalaba abrazos y amor", confesó.

El protagonista de "No manches Frida" compartió con las cámaras del programa una reflexión sobre la importancia de disfrutar los momentos de la vida, ya que con este tipo de sucesos tan tristes logra darse cuenta que no hay razones suficientes para perder el tiempo y no vivir la vida al máximo.

“Estos momentos te hacen realmente darte cuenta de que no debes perder el tiempo, debes de vivir intensamente y sonreírle a toda la gente como lo hacía él, aunque no lo conozcas y ser feliz, por eso me duele porque me identificaba tanto con él en esta filosofía de convertir lo malo en bueno”, concluyó.