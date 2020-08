Entablan demanda Gabriel Soto e Irina Baeva contra Laura Bozzo

Ciudad de México.-Cansados de los constantes ataques de Laura Bozzo, Gabriel Soto e Irina Baeva entablaron una demanda en contra de la conductora peruana en la Fiscalía General de la Ciudad de México.

De acuerdo a la revista TVyNovelas, la pareja inició desde el pasado mes de marzo este proceso legal que enfrentará a Bozzo contra las leyes mexicana para evitar más ataques y difamaciones en su contra.

“El motivo es una serie de declaraciones que hizo la señora Laura Bozzo en contra de Gabriel Soto e Irina Baeva en el programa El gordo y la flaca. Realmente se expresó de ellos dos en una forma muy despectiva, discriminándolos de manera peyorativa, inclusive usa palabras altisonantes en contra de Irina diciendo que es una “hija de p…”, explicó Gustavo Herrera, abogado de los actores.

De la misma manera, el licenciado aseguró que Laura también es señalada por inmiscuir en sus dichos a las hijas del actor, así como por haberlo nominado a ser “El desgraciado de 2019”. Debido a ello, enfrentará los cargos de discriminación, amenazas y acoso sexual.

Al respecto de lo que Soto e Irina solicitan en su demanda, Herrera detalló: “Mis clientes no están pidiendo una disculpa pública, porque con eso no se resarce el daño. Es una orden para que no se exprese, que no se acerque, que no los moleste, que no vuelva a hacer ese tipo de comentarios. Igual Irina Baeva, con fundamento en el artículo 62 y 66 de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, pide medidas precautorias pertinentes”.

Por consiguiente, Laura Bozzo afrontará una batalla legal muy complicada. “Pueden judicializar la carpeta de investigaciones, y la pueden vincular a un proceso penal. Estamos ofreciendo pruebas que son muy contundentes, una uSB y los links de los programas donde ha hecho esas declaraciones. Y a la hora que comparezca no va a poder negar lo que ha dicho en televisión o lo que ha declarado en las redes sociales”.

“Ellos quieren que esto se vaya a las últimas consecuencias. La señora merece una sanción legal, si la tienen que sujetar a un procedimiento penal, que la sujeten. Y en la vía civil, cuando metamos la demanda por daño moral, pues también que sea el juez quien determine si hay daño moral o no, y que le fijen una condena”, subrayó el abogado.

Finalmente, ante la pregunta sobre si la peruana iría a la cárcel, el defensor de Gabriel e Irina explicó: “Estos no son delitos graves, no ameritan prisión preventiva oficiosa, pero sí sería merecedora de una sanción que la vinculará a otro proceso, y la señora tendrá que sufrir las molestias que genera todo esto porque se le fijarían medidas cautelares, tendría que ir a firmar, y se enfrentaría a una serie de medidas que señala el Código Nacional de Procedimientos Penales”.