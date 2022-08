Enrique Ponce enfurece con Luis Miguel por salir con su exesposa

Ciudad de México.- El cantante Luis Miguel continúa dando de qué hablar después de que se confirmara su relación con Paloma Cuevas, quien sería exesposa de Enrique Ponce, amigo del artista durante varios años.

Tras la emisión encabezada por Elisa Beristain y Javier Ceriani en donde se revelaron las imágenes de LuisMi y Paloma en un restaurante de Madrid en una cita romántica, Ponce aseveró que desde hacía unos años que no tenía relación con el cantante, además de expresar su postura sobre el tema.

No está enojado, sino lo que le sigue. Y aunque él salió a decir que no tiene relación con Luis Miguel desde hace dos años, cuando se divorció de Paloma, la verdad es que la situación no le tiene nada contento […] aunque Enrique fue quien le falló a Paloma y le fue infiel con Ana Soria, una española de 22 años, su ego no lo deja, su machismo tampoco y le parece una bajeza lo que está haciendo Luis Miguel, se siente ofendido”

Contó la fuente a la revista TV Notas.

La ex de un amigo

Sobre lo que verdaderamente piensa Enrique del intérprete, la persona dijo: “Que andar con las mujeres o ex mujeres de los amigos no se hace, que no es correcto. A Enrique le parece una bajeza, una falta de código de honor, de clase, que Luis Miguel ande saliendo con su ex y se dejen ver juntos paseando […] han tenido varias citas y Luis Miguel se la pasa en la finca de Paloma. Enrique sospecha que desde hace tiempo entre su ex y Micky ya había alguna atracción. La diseñadora y el cantante se conocen desde niños, gracias al medio taurino”.

Y añadió: “Así es; de hecho, Luis Miguel era fan del papá de Paloma, Victoriano Valencia, igual que lo fue su padre, Luisito Rey, seguidor de la Fiesta Brava. Pero para Enrique, la sola posibilidad de una infidelidad entre ellos, aunque sea de pensamiento, le pega al ego, pero aparte hay otra cosa que se comenta entre el círculo social de estas celebridades que causa ruido”.

Con relación al detalle que generaría duda sobre el controversial romance, la fuente comentó: “Les parece muy raro que Luis Miguel de pronto esté frecuentando a Paloma en plan romántico. Que, aunque ella es guapísima y con mucha clase, la que no han tenido todas las ex de Micky, no cumple con el prototipo de las mujeres con las que ha salido, al menos desde que anduvo con Aracely Arámbula, en 2005: rubias, más jóvenes, solteras y sin hijos. Paloma aparte tiene dos hijas. Imagínate, si Luis Miguel no ha visto por sus hijos, ¿crees que podría hacerlo por los ajenos? Por eso es una relación que no se entiende, pero temen que sea por interés material de Luis Miguel”.