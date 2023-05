Enrique Iglesias fue reemplazado por Danna Paola durante el Festival Tecate Emblema

El sábado 13 de mayo comenzó el Festival Tecate Emblema 2023 en la Ciudad de México. Enrique Iglesias estaba anunciado como uno de los artistas principales del evento, pero tuvo que cancelar su presentación debido a un problema de salud.

A través de una historia en Instagram, Iglesias compartió la mala noticia.

Queridos fans, me entristece mucho decir que no podré presentarme en el show de México esta noche. Tengo neumonía y los médicos me han aconsejado reposo absoluto y prohibido subirme al avión. Estoy muy triste por lo que significa cancelar este show en un país que me ha dado tanto. Espero recuperarme pronto y poder estar de vuelta con ustedes en plena forma muy pronto. Les pido mil disculpas y les mando un fuerte abrazo a todos mis fans", escribió el famoso cantante.